I carabinieri di Villaurbana, insieme ai colleghi di San Vero Milis e del Nucleo Operativo Radiomobile dalla Compagnia di Oristano, hanno arrestato O.M. 46enne di Siamanna.

L'uomo, che da anni risulta avere problemi con i fratelli per questioni di divisioni di terreni di famiglia, ieri sera, intorno alle 21, in preda all'alcol, ha preso un fucile, verosimilmente a canne mozze, ed è andato a casa di uno dei fratelli dove ha esploso una fucilata a pallettoni all'indirizzo di una finestra.

Poi a colpi di fucile ha spaccato i vetri di altre due finestre e, dopo aver sfondato il portone di ingresso, è entrato in casa del fratello. Subito dopo è scappato liberandosi dell'arma. Immediate le ricerche dalle pattuglie dei militari della Compagnia di Oristano, fatte convergere nella zona, che hanno rintracciato telefonicamente l'uomo, che si è consegnato spontaneamente al comandante della stazione di Villaurbana.

L'uomo è stato arrestato per detenzione e porto abusivo di arma, danneggiamento aggravato e violazione di domicilio aggravata. Sono tuttora in corso ricerche dell'arma, mentre il 46enne è trattenuto nella camera di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida prevista per lunedì mattina.