Ubriaco al volante ha perso il controllo dell'auto che si è schiantata contro il guard-rail. Un ferito e una Fiat Bravo gravemente danneggiata è il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina sull'asse mediano all'altezza di via dei Valenzani.

La Bravo, condotta da un 25enne cagliaritano, e con a bordo altre due persone, a causa della velocità e dello stato di ubriachezza del guidatore, dopo una lunga frenata è andata a urtare violentemente la barriera. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza del 118.

Uno dei passeggeri del veicolo è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato in ospedale. Mentre il 25enne è risultato positivo due volte al test con l'etilometro. Gli è stata ritirata la patente e verrà denunciato per guida in stato di ebbrezza.