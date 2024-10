Incidente lungo strada Statale 292, dove due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. Secondo quanto riferito dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Macomer giunti sul posto, il conducente che avrebbe provocato l’incidente è un 30enne il quale, sottoposto al controllo del tasso alcolimetro, è risultato superare il limite consentito. Immediatamente è scattato il ritiro della patente e il fermo amministrativo del veicolo. Il giovane è stato denunciato e ora dovrà rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza e lesioni personali stradali.