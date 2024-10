Nella serata di ieri a Sassari, gli agenti della Sezione Volanti hanno tratto in arresto, C.C.O., 35enne, rumeno.

Il personale operante è intervenuto per una segnalazione di una lite in famiglia. Gli agenti giunti sul posto appuravano che il cittadino rumeno, rientrato a casa, in evidente stato di ubriachezza, aveva avuto da prima una discussione con la propria convivente, per poi degenerare in una vera e propria aggressione fisica nei confronti della stessa, tutto ciò di fronte ai figli minori.

La donna veniva minacciata di morte anche di fronte agli agenti. L'uomo è stato arrestato e accompagnamento dello stesso presso le camere di sicurezza della Questura, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del procedimento di convalida dell’arresto previsto per la mattinata odierna.