Ieri a San Sperate i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per abbandono di minore un 52enne del luogo, disoccupato, separato, con precedenti denunce a carico.

A conclusione degli accertamenti scaturiti da una denuncia querela presentata dalla ex moglie, i militari avrebbero accertato che l'uomo, nella serata dell’8 ottobre, a causa di un forte abuso di sostanze alcoliche, avrebbe lasciato da solo in casa senza controllo alcuno il figlio minore di appena 4 anni, che aveva in affidamento giudiziario.

È stata altresì informata dei fatti la Procura dei Minori di Cagliari per gli aspetti di propria competenza inerenti alla necessaria tutela del minore.