Era sottoposto alla Sorveglianza Speciale e avrebbe dovuto trovarsi in casa, invece i carabinieri lo hanno trovato in via Libertà a Golfo Aranci davanti a un supermercato. Poco prima, secondo quanto ricostruito dai militari, ubriaco, aveva lanciato una bottiglia contro una vetrata, distruggendola.

In manette è finito un 31enne, Giovanni Baltolu, di Olbia ma residente a Golfo Aranci.

Il giovane è ora trattenuto presso le camere di sicurezza del Reparto Territoriale Carabinieri di Olbia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del processo per direttissima.