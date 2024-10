Nel corso del pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia, allertati dalla telefonata di un cittadino, sono intervenuti in un bar, dove una persona stava infastidendo i clienti.

I militari hanno rintracciato l’uomo poco distante dal locale.

Alla vista dei carabinieri, M.G, olbiese, in stato di ebbrezza, si è scagliato contro di loro, ma è stato prontamente bloccato. L’uomo, trovato anche in possesso di due coltelli, è stato arrestato con le accuse di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e porto non giustificato di armi bianche.

Si trova ora agli arresti domiciliari, a disposizione della Magistratura.