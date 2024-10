Continuano senza sosta, anche durante l’emergenza Covid-19, i servizi di controllo del territorio anche per il contrasto alla criminalità diffusa. Ieri sera i poliziotti delle Volanti sono intervenuti in aiuto ad una donna che aveva chiamato il 113 segnalando un uomo ubriaco che molestava i passanti.

Gli agenti hanno subito individuato un cittadino extracomunitario, in evidente stato di ebrezza, che, difatti, aggrediva verbalmente alcune persone. I poliziotti hanno cercato di far desistere l’uomo dal suo atteggiamento ma lui, per tutta risposta, in un impeto di rabbia, si è scagliato contro i due agenti, cercando di colpirli con pugni e calci. Con non poca fatica, gli operatori sono riusciti a bloccarlo e a farlo salire sulla volante, ma anche all’interno dell’auto ha continuato a inveire, sbraitare e a dare calci sullo sportello posteriore.

Lo straniero è stato così accompagnato presso gli uffici della Questura e anche lì non si dimostrava affatto collaborativo, ma anzi, aggravava le offese. Lo straniero, identificato per Amadin Solomon, 32enne nigeriano pluripregiudicato è stato tratto in arresto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e accompagnato presso la casa Circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.