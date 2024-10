Ieri a Domusnovas in Via Musei, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione dei relativi accertamenti tecnici, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un 27enne operaio incensurato, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Fermato da una pattuglia in orario serale e sottoposto alla prova dell’etilometro, risultava avere un tasso alcolemico pari a 0,89 mg/l (1^ prova) e 0,85 mg/l (2^ prova).

Gli veniva immediatamente ritirata la patente di guida. L’uomo veniva riaccompagnato a casa da un familiare a bordo della stessa auto che aveva fino a quel punto condotto, che non veniva sottoposta a sequestro. Veniva nella circostanza informata anche la Prefettura per i provvedimenti di competenza in ordine ai tempi di sospensione della patente, che non dovrebbero essere troppo lunghi, atteso anche che si tratta della prima volta che il giovane incorre in tali problematiche.