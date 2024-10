Guidava tranquillamente per le vie di Macomer con i valori alcolemici superiori al limite consentito, ma i militari operanti non hanno potuto ritirare la patente di guida come previsto dal codice della strada, perché il giovane rumeno, da anni ormai residente nel Marghine, non ha mai conseguito il permesso di guida.

I Carabinieri della locale Stazione lo hanno così denunciato alla competente Autorità Giudiziaria e analogamente segnalato all’Autorità Amministrativa.

I dispositivi di sicurezza dispiegati dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro, proseguiranno anche nei prossimi giorni in tutta la provincia.