Ieri a Sant'Antioco, a conclusione di alcuni accertamenti investigativi, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per guida in stato di ebbrezza, un 24enne di San Giovanni Suergiu, disoccupato, con precedenti denunce a carico. Il giovane è altresì indiziato del reato di guida senza patente, perché mai conseguita, con recidiva infraquinquennale.

In particolare, come spiegato dai Carabinieri, nella tarda serata di ieri in località lungomare Cristoforo Colombo di Sant'Antioco, il giovane è stato controllato dai militari operanti alla guida di un'autovettura a lui intestata, BMW serie 1, è risultato essere sprovvisto del titolo di guida ed essere stato già sanzionato per la medesima condotta il 7 novembre del 2020. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca e affidato in custodia giudiziaria al proprietario stesso.