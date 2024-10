I militari della Stazione di Teulada e del Radiomobile della Compagnia di Carbonia, coordinati dal capitano Lucia Dilio, hanno tratto in arresto per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, Agostino Cossu, 41enne, residente a Teulada, disoccupato, con precedenti specifici, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

Intorno alle ore 20 di ieri, i militari sono intervenuti in un bar del centro di Teulada a seguito della segnalazione di un uomo che stava distruggendo parte degli arredi del locale, incutendo timore tra i clienti. Immediatamente giunti sul posto, i carabinieri lo hanno individuato e lui, identificato poi nel Cossu, in forte stato di agitazione psicofisica, resa particolarmente alterata dall’uso dell’alcol, ha iniziato subito ad inveire contro di loro.

A terra ancora i resti di suppellettili che poco prima aveva distrutto impaurendo i clienti. Gli operatori al fine di proteggere i presenti hanno dapprima cercato di tranquillizzare l'uomo, facendolo allontanare dal locale. Inutile tuttavia è stato ogni tentativo di dialogo con lo stesso che, alla richiesta di documenti, dopo aver minacciato i carabinieri si è scagliato contro di loro tentando di estrarre un coltello dal giubbotto.

A quel punto i militari lo hanno prontamente bloccato e disarmato. L'arma, un coltello lungo 50 centimetri con lama affilata lunga 23 è stata sequestrata. Portato in caserma, Cossu è stato assicurato alla giustizia, venendo dichiarato in arresto al termine delle formalità di rito.