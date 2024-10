Ieri sera, i Carabinieri della Stazione di Buddusò, hanno arrestato in fragranza di reato Murgia Sebastiano, 62enne pregiudicato del posto, per tentata violazione di domicilio e ubriachezza nonché oltraggio, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale.

I fatti sono accaduti intorno alle 16.00, quando i Carabinieri sono intervenuti in via Nazionale a Buddusò. I militari hanno sorpreso l'uomo in evidente stato di alterazione dovuto all’eccesso di alcool che, stava tentando in ogni modo di entrare presso l’abitazione degli zii materni contro la loro volontà, sferrando calci e pugni alla porta.

I Carabinieri hanno quindi bloccato l’uomo, che ha reagito con minacce e offese.