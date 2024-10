È stato fermato e denunciato ieri pomeriggio ad Assemini, dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, un carrozziere 41enne del luogo (già noto alle forze dell'ordine) per guida in stato di ebbrezza alcolica.

I FATTI – L’intervento dei militari dell'Arma, in via Cagliari ad Assemini, si è reso necessario (su disposizione della centrale operativa di via Nuoro) per la segnalazione di un mezzo che marciava sulla pubblica via con continue sbandate. Sottoposto ad accertamento dello stato di ebrezza, l'uomo ha fatto registrare un tasso alcolemico di 2,46 grammi per litro alla prima prova e 2,41 alla seconda, insomma quasi cinque volte il massimo consentito.

Per l’uomo è scattata la denuncia e il ritiro della patente di guida, che sarà difficile poter recuperare in tempi ragionevoli.