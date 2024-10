Nel fine settimana appena trascorso, nel territorio della Provincia di Sassari, sono stati attuati servizi di vigilanza stradale finalizzati al monitoraggio del fenomeno della guida sotto l'influenza di alcool e di sostanze stupefacenti.

L’attività della Polizia Stradale è stata particolarmente intensa ed ha portato ottimi risultati sotto il profilo della sicurezza stradale.

Gli agenti impegnati hanno proceduto all’identificazione di numerosi soggetti, tra conducenti e passeggeri. L’attività ha portato alla contestazione di diverse infrazioni al Codice della Strada, come guida sotto l’influenza dell’alcool e di droga, con contestuale ritiro della patente di guida e la denuncia all’autorità giudiziaria dei trasgressori. In particolare, a Olbia, un conducente è stato trovato con un tasso alcolemico di ben quattro volte superiore al valore consentito dalla normativa. L’automobilista ha anche causato un incidente stradale nel centro cittadino di Olbia coinvolgendo altre autovetture in sosta, mentre un altro conducente, sempre positivo all’alcoltest, è risultato alla guida di un veicolo che era stato sottoposto a sequestro amministrativo perché privo di copertura assicurativa.

Nell’ambito dei citati servizi, è stato anche effettuato un controllo su un autocarro di circa 11 tonnellate, con all’interno vestiario destinato alla vendita al dettaglio, che trasportava anche pesce surgelato.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro per gli ulteriori adempimenti.