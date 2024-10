In Sardegna

Questa notte, a Cagliari, un uomo di 30 anni alla guida di una Toyota Yaris, dopo essere andato addosso a una Lancia Y guidata da un 22enne di Sestu in viale Europa, si è dato alla fuga perdendo ancora il controllo del mezzo in via della Pineta è finendo all'interno dell'area cani di piazzetta Maxia.