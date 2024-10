Incidente stradale, questa sera, nel quartiere di Sant'Avendrace. Un 45enne residente nell'hinterland cagliaritano, alla guida di una Renault Megane, ha perso il controllo del mezzo all'uscita della rotatoria situata tra la via Santa Gilla e la via dei Giornalisti, andando ad urtare l'isola di traffico rialzata.

Dopo l'urto l'auto è rimasta incastrata nel cordolo rialzato. Il conducente, sottoposto ad accertamento alcolemico dalla Polizia Locale, intervenuta per i rilievi, è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l.

Per questo motivo al conducente è stata immediatamente ritirata la patente e l'auto veniva sottoposta a sequestro ai fini della confisca. Il conducente verrà denunciato all'Autorità Giudiziaria per guida in stato d'ebbrezza.