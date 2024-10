Incidente stradale, questa notte, nel quartiere Bonaria. Una Dacia Sandero guidata da un 30enne di Cagliari mentre transitava nella via Pasteur, è andato ad urtare due veicoli regolarmente parcheggiati.

Dopo l'urto il veicolo si è ribaltato sul lato sinistro rimanendo sulla carreggiata.

Il conducente è stato soccorso dal personale del 118, rifiutando il trasporto al Pronto Soccorso: sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dello stesso veicolo.

Il conducente, è risultato in evidente stato di ebbrezza confermato con le prove etilometriche effettuate con valori superiori a 1,50 g/l. Per questo la Polizia Municipale, intervenuta per i rilievi di legge, gli ha ritirato immediatamente la patente di guida procedendo a denunciarlo all'Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.