Un incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri nel centro di Serramanna. Una donna di 76 anni è stata travolta in via Cagliari da un'auto guidata da un 22enne del paese. Il giovane, secondo quanto riferito, era alla guida senza patente e in stato di ebbrezza.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato la donna all'ospedale di San Gavino, dove è ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Il 22enne sarà denunciato per guida senza patente e in stato di ebbrezza, ma anche per lesioni personali.