Incidente stradale questa notte nel quartiere Poetto. Una Fiat Punto, guidata da un 21enne di Isili, percorreva la via lungo saline verso Cagliari, all'altezza della rotatoria dell’ospedale Marino (via Lungo Saline / idrovora) il conducente perdeva il controllo dell'auto ed andava ad urtare prima un palo della illuminazione pubblica, poi invadeva la corsia opposta e urtava il guardrail ed andava a finire sulla fioriere in cemento poste nella rotatoria.

A seguito di quest'ultimo urto il veicolo si ribaltava e rimaneva capovolto.

I tre passeggeri venivano soccorsi dal 118 e trasportati in codice verde al Marino mentre il conducente rimaneva illeso.

Lo stesso veniva sottoposto alla prova alcoltest con etilometro e trovato positivo: gli veniva ritirata la patente e applicata la prevista sanzione amministrativa (neo patentato al di sotto dello 0,8 g/l). I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto.