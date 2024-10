Incidente stradale questa sera a Pirri, intorno alle 18: F.M., 49enne cagliaritano alla guida di una Clio, mentre percorreva la via Riva Villasanta, ha tamponato una Renault Megane condotta da una 44enne cagliaritana: a seguito dell'urto la Megane veniva spinta in avanti andando a tamponare un Yamaha Tmax, alla cui guida c’era un 26enne cagliaritano.

Il conducente della Clio, sottoposto ad alcoltest, è risultato positivo con un tasso superiore a 1.1 g/l; pertanto gli è stata ritirata la patente e verrà denunciato in Procura. L'auto, non di sua proprietà, è stata sottoposta a sequestro perché priva di assicurazione obbligatoria per legge. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.