Complici le ‘tenebre’ che incombono sul viale Trieste ormai da settimane, con i lampioni spenti sulla fila centrali della carreggiata, ma soprattutto (cosa gravissima), ubriaco al volante: incidente stradale la notte scorsa nel viale Trieste mentre la pioggia cadeva incessante.

Una Fiat Punto, guidata da un 52enne di Sestu, percorreva il Viale Trieste con direzione Via Roma. All'altezza della Via Pola, ometteva di dare la precedenza ed investiva due pedoni che attraversavano la carreggiata sulle strisce pedonali.

I due pedoni venivano urtati e caricati sul cofano anteriore del veicolo, infrangendo il parabrezza e infine ricadendo sull'asfalto. I due pedoni, una 45enne e una 36enne, cagliaritane, venivano soccorse da un'ambulanza del 118 e trasportate al Brotzu con assegnato codice rosso.

Ad entrambe veniva assegnata la prognosi di 30 gg di cura sc. Il conducente del veicolo investitore è risultato positivo all'alcoltest, con un tasso di 1,30 gl. All'uomo è stata ritirata la patente di guida e verrà denunciato all'Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e per lesioni stradali gravi. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge che ha operato sotto una pioggia battente