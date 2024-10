I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Nuoro hanno denunciato un 33enne perché sorpreso dai militari alla guida in evidente stato di ebbrezza. Secondo quanto riferito dai militari, il giovane, alla guida della propria auto nelle vie del centro di Nuoro, non si era accorto di precedere una “Gazzella” dei Carabinieri, e procedeva per le strade cittadine con un’andatura incerta e zigzagando tra le due corsia di marcia, creando scompiglio tra gli automobilisti, che fortunatamente, nella tarda notte non erano numerosi.

I militari dell’Arma, in condizioni di sicurezza, l’hanno bloccato all’altezza della centralissima Via Manzoni e avrebbero da subito percepito il forte odore di alcool proveniente dal giovane automobilista. Sottoposto all’accertamento del tasso alcolimetro, è risultato superare di ben 5 volte il limite consentito.

Immediatamente è scattato il ritiro della patente e il fermo amministrativo del veicolo. Il giovane, un libero professionista, dovrà rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza.

Nell’ultimo periodo i Carabinieri della Compagnia di Nuoro hanno intensificato i controlli agli utenti della strada, in particolare negli orari serali/notturni, anche a causa dei numerosi sinistri, rilevati dall’Arma, con il coinvolgimento di conducenti in stato di ebbrezza.

Sono stati oltre 2.500 i veicoli controllati il mese scorso e 3.210 i soggetti identificati. Delle circa 190 contravvenzioni elevate per infrazioni al Codice della strada, circa il 7% dei conducenti sottoposti a controllo, i militari dell’Arma hanno contestato per ben 15 volte la guida in stato di ebbrezza mentre in 25 casi è stato contestato l’utilizzo del cellulare nel corso della guida (quest’ultimo comportamento, statisticamente in aumento, risulta uno dei principali fattori di incidenza sulla sinistrosità).

“A queste due tipologie di infrazioni al Codice della strada – fanno sapere i Carabinieri - aggiungiamo tra quelle più significative, anche le 25 mancate revisioni periodiche, i 42 omessi usi di cinture di sicurezza, i 21 veicoli sprovvisti di copertura assicurativa”.