Nella notte alcuni turisti, che si trovavano a bordo delle barche ormeggiate presso la nuova Marina di Olbia, hanno segnalato ai carabinieri una persona che stava creando disturbo e danneggiando il bar Yachting.

Secondo quanto ricostruito, prima dell’arrivo dei militari, l’uomo, un 53enne di Olbia, A.M., ubriaco, ha aggredito una guardia giurata che ha tentato di riportarlo alla calma. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno chiesto i documenti e le generalità all’uomo che però ha tentato di colpirli e per questo è stato arrestato e accompagnato in caserma.