Era in evidente stato di ebbrezza il 47enne originario di Carloforte, pluripregiudicato, Alessandro Loni, arrestato dai Carabinieri dopo aver insultato e molestato il titolare del New Music Bar, Sergio Congiu e intimorendo anche i clienti del locale, situato in via S’Arrulloni, nel Quartiere del Sole, a Cagliari.

L’intervento di un Carabiniere in borghese, in forza alla stazione San Bartolomeo, libero in quel momento dal servizio, ha però evitato decisamente il peggio: il militare, mercoledì notte, è intervenuto prontamente per cercare di calmare l’energumeno che però ha continuato ad aggredire i presenti e ha anche rubato un paio di occhiali del proprietario del bar, recuperati in caserma durante la perquisizione.

Sul posto è intervenuto anche l’equipaggio della Radiomobile della Compagnia di cagliari che ha ammanettato, non senza difficoltà, il pregiudicato: dinnanzi al giudice, per il processo, è stata convalidata la misura restrittiva e Loni è stato rimesso in libertà. Dovrà però difendersi dalle pesanti accuse di resistenza, oltraggio, minacce a pubblico ufficiale, furto e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.