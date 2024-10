Ubriachi hanno chiuso i rubinetti dell'acqua di un bar, sono fuggiti da un altro locale senza pagare i drink consumati e durante la fuga hanno danneggiato un'auto in sosta e aggredito i carabinieri intervenuti per bloccarli.

Arrestati per danneggiamento aggravato, insolvenza fraudolenta, ubriachezza e resistenza a pubblico ufficiale Kostiantyn Ivashchenko, ucraino di 26 anni, e Levkovicho Stanislav, 34 anni, russo, entrambi domiciliati a Iglesias.

Le scorribande dei due sono avvenute ieri sera a Carbonia. Al 112 è arrivata la telefonata del gestore del "Bar Lisa", il quale denunciava che due persone avevano chiuso i rubinetti dell'acqua del locale, causandogli temporaneamente l'interruzione del servizio. Il titolare del locale, inoltre, stava seguendo i due che si erano allontanati a bordo di un furgone. Il mezzo era anche finito contro una Opel Insigna parcheggiata in via Brigata Sassari senza che il conducente si fermasse. I carabinieri hanno subito raggiunto la zona. Hanno segnalato al conducente del furgone di fermarsi, ma lui ha proseguito la corsa terminata su un marciapiede. Gli stranieri hanno anche cercato di fuggire a piedi aggredendo i carabinieri, ma sono stati bloccati e portati in caserma.

Proprio mentre i due si trovavano negli uffici dei militari sono arrivati il proprietario del "Bar Lisa", quello dell'auto danneggiata e il titolare del locale "Jo Lounge", dove i due avevano bevuto diversi drink allontanandosi, dopo aver infastidito i clienti, senza pagare.