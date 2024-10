Nel corso di appositi servizi volti all'intensificazione dei controlli alla circolazione stradale eseguiti dal personale del Comando Compagnia di Cagliari, l’Aliquota Radiomobile ha denunciato a piede libero per il reato di "guida in stato di ebbrezza" un uomo cagliaritano, classe 1958, perché sorpreso ieri sera, intorno alle 19.30, alla guida della sua Ford Fiesta nei pressi di via Flavio Gioia.

All'uomo, infatti, al controllo etilometrico, (effettuato dal personale operante che aveva notato gli evidenti segni di ubriachezza sul volto dell'automobilista), è stato riscontrato un tasso tanto elevato da costargli il ritiro della patente di guida.

Il servizio predetto è proseguito stamane con la carcerazione di un pregiudicato cagliaritano sempre per il reato di "guida in stato di ebbrezza". Il soggetto infatti dovrà scontare una pena di 3 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare in osservanza di un'ordinanza emessa dal Tribunale.