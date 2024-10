Otto patenti sono state ritirate lo scorso weekend nel Sassarse dalla Polizia stradale. Gli agenti, impegnati con quattro pattuglie lungo le strade del nord Sardegna per contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera", hanno controllato 140 veicoli: sette dei conducenti sono risultati alla guida con tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti e uno positivo per assunzione di sostanze stupefacenti. In due casi l'abuso di alcol ha provocato incidenti stradali, senza feriti.

Il primo incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica, intorno alle ore 22, sulla SS 131 all'ingresso di Sassari; a causarlo, secondo quanto riferito, è stato un 30enne al volante con tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito, che ha perso il controllo della sua auto ed è andato a sbattere contro il guard-rail.

Il secondo incidente riguarda un 50enne che sarebbe stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico cinque volte oltre i limiti, non si è reso conto di avere forato una gomma e ha continuato la marcia per oltre 2 km, fino a perdere completamente la ruota. Altri due automobilisti sono stati fermati mentre percorrevano la strada contromano, proprio davanti al posto di blocco della Polizia: entrambi sono risultati positivi all'alcol test.