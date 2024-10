Anche questo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno intensificato i controlli. I servizi hanno riguardato, oltre alla prevenzione dei reati in genere, soprattutto alla sicurezza stradale, sia sulle principali arterie sia nei centri abitati, ancora troppo spesso teatro di gravi incidenti.



Durante i vari posti di blocco, sono state denunciate 5 persone sorprese alla guida delle loro autovetture in stato di ebbrezza alcolica, per loro è scattato l’immediato ritiro della patente di guida, ma ad una signora di 34anni non è stato possibile perché non l’aveva mai conseguita.



L’attività di prevenzione posta in essere dall’Arma di Siniscola sui comuni della giurisdizione, ha consentito inoltre di deferire in stato di libertà un 34enne di Torpè perché trovato alla guida di un ciclomotore sprovvisto di targa e privo di patente di guida perché mai conseguita.



I controlli dell’Arma volti al rispetto del “Codice della Strada” proseguiranno su tutto il territorio della Provincia di Nuoro, al fine di scongiurare tragici eventi durante la circolazione degli utenti della strada.