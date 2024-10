Nel corso della notte i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno intensificato i controlli con lo scopo di contrastare la guida in stato di ebbrezza, denunciando due uomini.

A Cagliari e a Capoterra sono stati fermati, infatti, due persone, rispettivamente un 45enne e un 32enne che, assolutamente incuranti del divieto di mettersi alla guida di veicoli dopo aver assunto in maniera smodata bevande alcoliche, sono stati fermati dai militari rispettivamente in via Marche e in via Cagliari e sottoposti a controllo etilometrico: dal test sono emersi infatti tassi ben al di sopra del limite consentito.

Ad entrambi è stata ritirata la patente di guida e veniva sottoposta a sequestro la loro vettura. Nel caso specifico dell’uomo fermato a Capoterra, il 32enne a bordo della sua auto è uscito fuori strada in quanto ubriaco e ha danneggiato la segnaletica verticale e l’impianto comunale di illuminazione per poi scontrarsi contro un albero. Il soggetto non ha riportato lesioni.