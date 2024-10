I Carabinieri della Stazione di Baunei, ieri, hanno denunciato per ubriachezza molesta un uomo del posto che, già dalle prime ore del pomeriggio, aveva fatto uno smodato uso di sostanze alcooliche.

I colleghi di Bari Sardo, invece, nell’ambito dei servizi svolti per la prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno rinvenuto un’autovettura “cannibalizzata”, rubata alcune settimane prima. Sono in corso gli approfondimenti per far luce su quanto accaduto.