Antonio Todde di Tiana è stato l'uomo più vecchio del mondo, nato nel 1889 e morto nel 2002 all'età di 113 anni dopo aver attraversato ben tre secoli. Era fiero di quel primato che il Guinnes aveva certificato e con lucida ironia aveva risposto a uno dei tanti cronisti che lo avevano intervistato il giorno del suo ultimo compleanno. «Il segreto della longevità? Lavoro all'aria aperta, decine di chilometri a piedi, mai un sigaro, qualche bicchiere di rosso al giorno e, soprattutto, tanto amore».

Era nato lo stesso anno in cui a Parigi è stata inaugurata la Torre Eiffel. Non si è mai spento negli occhi di chi l'ha conosciuta il sorriso di Rosa Frau, la nonnina di Ovodda morta nel 2013 a 111 anni senza aver mai conosciuto un ospedale prima di compiere 99 anni, quando c'è entrata per un prelievo di sangue.

Sono diversi i centenari che vivono nei paesi della Barbagia e del Mandrolisai. Fonni, Ovodda, Atzara, Meana Sardo sono luoghi che hanno visto nascere alcune delle persone più longeve del mondo.

A Villanova Monteleone, in provincia di Sassari, sono attivi i preparativi per festeggiare il prossimo 23 ottobre i 111 anni di Filomena Marongiu, la nonnina di tutta la Sardegna. Vive in Toscana, invece, tzia Proietto di 112 anni, nata alla Maddalena e vissuta a Ozieri.

E in Ogliastra il guinness ha certificato un altro primato. La famiglia Melis è la più vecchia del mondo. I sette fratelli viventi hanno in tutto 745 anni e 210 giorni. E la primogenita, Consolata, è morta nel giugno scorso a 108 anni.