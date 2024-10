Mogorella, paesino di centenari, 444 abitanti, nella provincia di Oristano. Si trova a nord est del massiccio del Monte Arci, nell'area geografica dell' Alta Marmilla. “Entrando in paese – descrive Pierino Vargiu, il fotografo originario di Elmas con la passione per i centenari - si possono notare i murales, uno in particolare bellissimo dedicato a un centenario, Tziu Mineddu Atzei, di anni 105. Complimenti all'amministrazione Comunale di Mogorella per questo esempio di tradizioni popoari. Come sono arrivato a in questo splendido luogo? Grazie agli amici che mi seguono su Facebook – aggiunge Vargiu - sulle mie pagine dedicate ai centenari la signora Gina Tatti è una di queste, è stata lei che mi ha dato i contatti con i familiari per poter incontrare signor Luigi e sua moglie Agnese, una copia bellissima”.

UNA COPPIA INSEPARABILE. Luigi Carcangiu ha spento le sue cento candeline il 24 dicembre scorso, come lavoro ha fatto sempre l'agricoltore , ha partecipato alla seconda guerra mondiale per 7 lunghi anni, è stato In varie nazioni all'Estero: “Tziu Luigi ci ha confidato che da giovane aveva tante donne - svela Pierino Vargiu, durante gli scatti ai due nonnini – è sposato con Agnese Secci una coppia bellissima, pensate 70 anni di matrimonio insieme, sempre innamorati . Un grazie a signora Gina Tatti, ai familiari, per avermi dato questa grande opportunità di incontrare Tziu Luigi Carcangiu e Tzia Agnese e poter arricchire sempre di più la mia grande passione di bellissime immagini, e storie di vita vissuta di queste meravigliose persone”.

(Nell'immagine, uno scatto fotografico di Pierino Vargiu - Elmas)