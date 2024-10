Lei è tzia Maria Serri, nata a Gesturi ma da una vita residente a Nuragus. Una bella e numerosa famiglia la sua, la nonnina del paese centenaria ha avuto 13 figli, di cui uno deceduto.

Come da consuetudine, per le centenarie , anche lei ha sempre il rosario in mano: prega per lei e anche per gli altri che le vogliono bene. Tzia Maria ha confidato di aver conosciuto il beato Fra Nicola da Gesturi.

Ieri ha partecipato alla rassegna del vino “Il Nuragus a Nuragus”, brindando con tutto lo staff della manifestazione, ama ballare il ballo sardo, cantare a mutetusu come ha fatto il giorno che ha spento le cento candeline per i 100 anni, accompagnata dalla fisarmonica dal figlio.

(hanno collaborato Pierino Vargiu e Angela Mereu)