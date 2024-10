Tzia Giuanna Cadeddu di Meana Sardo ha festeggiato oggi 100 anni stretta dall’affetto delle tre figlie, dei sei nipoti, della piccola pronipote e di tutta la comunità del centro del Mandrolisai.

Donna solare e allegra, ama da sempre raccontare le storie che hanno caratterizzato la sua vita. Fino a qualche anno fa cuciva ancora con tanta passione e senza l’uso degli occhiali. Oggi, non poter lavorare con l’uncinetto, è per lei un grande dispiacere: “Como i manus miasa non fainti prus nudda” ripete sempre tzia Giuanna.