La comunità di Atzara è in festa per i 100 anni di tzia Antonia Mura. La centenaria del Mandrolisai è la più grande di 4 fratelli e fin da quando era molto giovane ha lavorato nei campi per aiutare la sua famiglia.

Nel corso del tempo ha trovato impiego a Tonara, dove si occupava delle pulizie nella caserma dei Carabinieri. Una volta in pensione si è presa cura dei suoi sei nipoti. Oggi per tzia Antonia è un grande giorno perché tutto il paese porterà un messaggio di auguri alla centenaria per festeggiare con gioia il suo compleanno.