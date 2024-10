Inizierà domani 15 novembre alle 19,00, presso la sede della Css in Corso Vittorio Emanuele 32 a Sassari, il laboratorio linguistico “Tzarradas in sardu” promosso dal soggetto-progetto “Caminera Noa”.

Gli incontri (gratuiti e aperti a tutti), saranno tenuti da Carlo Manca (studente di lettere moderne, attivo nella traduzione di Facebook in sardo, attivista per il bilinguismo con l'associazione studentesca “Su Majolu) si svolgeranno a cadenza quindicinale in forma di discussione a tema.

Inoltre sono in programma incontri con autori di libri, del mondo della politica e della cultura isolana. Le lezioni saranno aperti anche a chi non possiede alcun elemento di conoscenza della lingua sarda.

Per gli attivisti, «Il laboratorio ha lo scopo di contrastare il processo di sradicamento della lingua sarda nella nostra società».