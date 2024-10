E’ entrato nel vivo il concorso per l’elezione del “Borgo dei Borghi 2019”, inserito nell’omonima trasmissione di RAI TRE che ogni anno elegge il Borgo più Bello d’Italia.

E tra i 60 paesi concorrenti c’è anche l’accogliente centro di Atzara, che con il suo prestigioso vino, i colori brillanti del suo abito tradizionale, divenuto protagonista delle opere dei grandi pittori sardi della prima metà del Novecento, darà del filo da torcere agli altri partecipanti.

“Siamo felici e orgogliosi di questa nostra partecipazione all’evento televisivo – afferma il sindaco Alessandro Corona -. E’ l’occasione per far conoscere il nostro paese, centro del Mandrolisai, e favorire la diffusione dell’idea che la Sardegna non è solo mare e coste ma anche tantissimi altri luoghi splendidi e pieni di cultura e di tradizione”.

Per sostenere Atzara occorrono dei passaggi semplicissimi

- Collegati su questa pagina: https://www.rai.it/borgodeiborghi/Sardegna-a5264b9d-43c5-4ce7-9b62-8a648e8b1fe1.html

- Effettua la registrazione;

- Si può votare un borgo per regione ogni 24 ore.

Atzara. Atzara è un paese di origine medievale che conserva l'originario tessuto urbano, celebre per la luce e i colori delle sue campagne che hanno ispirato nella prima metà del secolo numerosi pittori. Da vedere la chiesa di Sant'Antioco, gotico-aragonese, risalente al XV secolo che custodisce due antichi altari lignei opera di intagliatori locali, una statua lignea della Vergine (XVI sec.) e argenterie cinquecentesche. Paese di vigne e frutteti in cui si produce la gran parte dell'uva che darà vita allo squisito Mandrolisai, Atzara ha una grande tradizione nella tessitura: i suoi tappeti sono fra i più rinomati dell'Isola.

Rinomata la tradizione dolciaria: is bucconettes (a base di mandorle dolci), sa tumballa 'e Latte (a base di caffè e rum), su gattou (a base di mandorle dolci e zucchero), sa pan'è saba (a base di sapa).

Il programma. E’ una gara tra 60 borghi Italiani in onda dal 22 settembre 2019 al 20 ottobre 2019 ogni domenica dalle ore 21.30 circa alle ore 23.30 circa su Raitre. Sono previste quattro serate “eliminatorie” (il 22 e il 29 settembre 2019 e il 6 e il 13 ottobre 2019) e una serata “finale” (il 20 ottobre 2019), fatte salve diverse e non prevedibili prioritarie esigenze editoriali e di palinsesto. Il pubblico potrà partecipare alle 4 gare eliminatorie sopra indicate ed esprimere la propria preferenza per il borgo preferito assegnando il relativo voto mediante collegamento al sito www.rai.it/borgodeiborghi. Per quanto concerne la serata finale in onda il 20 ottobre 2019 il voto potrà essere espresso unicamente mediante il televoto, secondo quanto stabilito nel relativo regolamento del televoto che verrà pubblicato sul sito www.rai.it/borgodeiborghi in conformità a quanto stabilito dalla conferente e vigente normativa di settore in materia di televoto. Alla definizione della classifica finale parteciperà anche una giuria tecnica.