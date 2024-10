Alghero si prepara alle celebrazioni della Settimana Santa, quest’anno condizionati dall’emergenza Coronavirus.

Tuttavia saranno sette giorni, intensi tra fede e tradizione, grazie all’impegno messo in campo dalla Diocesi di Alghero-Bosa, dal Comune di Alghero, dalla Confraternita della Misericordia, dalla Fondazione Alghero e dal Liceo artistico “Costantino”.

Grazie al supporto della tecnologia che darà modo a ognuno di non perdersi neanche un minuto delle celebrazioni.

Quest’anno, la speranza collettiva è stata rappresentata da Sabrina Meloni del Liceo Artistico cittadino, realizzata con caffè acquerellato e inserti digitali modificati con il software grafico.

Il titolo è “Alghero abbraccia la Fede” e immortala un momento di altissimo significato simbolico e spirituale: la crocefissione, vista come sacrificio, come il più alto momento dell’Umanità di Cristo. Ai suoi piedi si scorge la città di Alghero, che tristemente lo osserva, raccolta in un silenzioso dolore e in preghiera. Completa la scena la rappresentazione stilizzata della Cattedrale di Santa Maria.

Ecco il programma

5 Aprile – Domenica delle Palme

Cattedrale dell’Immacolata Concezione

ore 10.00 – Celebrazione Eucaristica

6 Aprile – Lunedì santo

Cappella dell’Episcopio

ore 18.00 – Celebrazione Eucaristica

7 Aprile – Martedì santo

Cappella dell’Episcopio

ore 18.00 – Lectio divina

8 Aprile – Mercoledì santo

Cappella dell’Episcopio

ore 18.00 – Via Crucis

9 Aprile – Giovedì santo

Cattedrale dell’Immacolata Concezione

ore 18.00 – Santa Messa in Coena Domini

10 Aprile – Venerdì santo

Cattedrale dell’Immacolata Concezione

ore 16.00 – Azione liturgica della Passione e Morte di Gesù

11 Aprile – Sabato santo

Cattedrale dell’Immacolata Concezione

ore 21.00 – Veglia Pasquale

12 Aprile – Pasqua di Risurrezione

Cattedrale dell’Immacolata Concezione

ore 10.00 – Celebrazione Eucaristica

13 Aprile – Lunedì dell’Angelo

Cappella dell’Episcopio

ore 18.00 – Celebrazione Eucaristica

19 Aprile – Domenica della Misericordia

Cappella dell’Episcopio

ore 10.00 – Celebrazione Eucaristica