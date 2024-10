Conto alla rovescia per l’apertura del nuovo locale “Skyline” in via pietrino Guiso Pilo 48, nella zona industriale di Prato Sardo a Nuoro.

L’inaugurazione è in programma per sabato 3 febbraio. Sarà il dj Francesco Cinelli ad animare la serata che si aprirà alle ore 23.

L’ingresso è riservato ai soci AICS.