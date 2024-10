Tutto è pronto per la nuova stagione di concerti di Maria Giovanna Cherchi. Dopo il successo del nuovo progetto discografico “ANIMA”, la cantante si prepara a regalare un Tour inedito e ricco di novità.

Il nuovo spettacolo sarà animato come sempre dal talento di grandi musicisti, suonati rigorosamente dal vivo e resi fruibili da nuovi arrangiamenti. Un viaggio musicale che ha come protagonista la voce della cantante bolotanese, infaticabile e generosa.

Si viene coinvolti e rapiti da momenti di passione e spensieratezza, ma oltre alle tante evoluzioni vocali gli spettatori verranno conquistati certamente dalla nuova veste del palcoscenico, pensata appositamente per incorniciare la voce della Cherchi.



"Abbiamo lavorato tanto in questi mesi ma era necessario restituire a chi viene ad ascoltarci tante emozioni", ha affermato Maria Giovanna Cherchi.

"Inoltre - spiega la bella cantante - il nuovo tour prevede anche la presenza del Black Soul Gospel Choir di Caglairi che condivideranno il palcoscenico con me e regaleranno con le loro voci straordinarie uno spettacolo inedito. Si tratta di un progetto esclusivo pensato per rivestire la nostra musica di nuove sonorità. Il palcoscenico si arricchisce di più di 20 protagonisti, il fascino travolgente del gospel che duetta con la mia sardità".