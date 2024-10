Il Palio degli asinelli di Ollolai è una grande festa che riunisce l’intera comunità e rappresenta ormai da diversi anni uno degli eventi di maggior richiamo dell’estate barbaricina.

Giunto alla sua XVI edizione, il Palio di Ollolai si rinnova da 14 anni anche con Su Palu de sos vihinados. In Piazza Marconi, infatti, i rioni di Laralai (casacca verde-bianco), Sa Padule (celeste-arancio), Su Montricu (oro-argento), Ferrut hones (rosso-blu) e S’Istradone (nero-giallo) si contendendo Su Palu, uno stendardo dipinto da un artista locale simbolo di vittoria, in una divertente e ormai tradizionale manifestazione che ricorda il Palio di Siena.

Per l’edizione di quest’anno la Pro Loco ollolaese ha pensato ha diverse novità che daranno all’evento una maggiore forza.

Tra gli ospiti ci sarà il corteo dell’associazione culturale “Il Sotteraneo” e il gruppo “Tarantuli” provenienti da Gasperina, in Calabria, i figuranti della sfilata storica del Palio dei Mussi di Riese Pio X del Veneto e gli sbandieratori e i musici del borgo Moretta del Palio di Alba in Piemonte.

“Si tratta di un evento che vuol dare forza alle tradizioni della Sardegna” spiega il presidente della Pro Loco Pierpaolo Soro. “Manca meno di un mese al grande evento e noi ci stiamo impegnando al massimo per organizzare una grande edizione. A braccia aperte accoglieremo gli amici che arriveranno da tutta Italia”.

Il Palio di Ollolai va oltre la competizione sulla pista. Si tratta, infatti, di una giornata di festa che ogni anno fa esplodere il paese barbaricino di suoni e colori, in una giostra evocativa e sulla falsa riga di quelle equestri medievali. Per l'occasione si terrà anche il settimo Corteo Medievale della Sardegna.

La manifestazione sarà presentata da Roberto Tangianu con la collaborazione di Cristina Tangianu e Tore Budroni, speaker ufficiale del Palio.

Nel centro barbaricino, nel corso degli anni, la passione per questo tipo di evento non accenna a diminuire tra gli ollolaesi così come l’amore che gli allevatori riservano per questo nobile animale.

La WebTv Sardegna Live sarà presente tra la gente e seguirà i preparativi e la lunga giornata di attesa. Visiterà i rioni del paese riuniti per pranzo in grandi bancate per raccontare le emozioni e le sensazioni della popolazione e dei protagonisti. Attraverso la diretta streaming sarà possibile trasferire oltre i confini dell’isola l’emozione di Ollolai e dei tanti sardi e turisti che accorreranno per godersi uno spettacolo unico.