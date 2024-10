In Sardegna

E' in programma per martedì 6 gennaio, in occasione della festa dell'Epifania, la quarta edizione del Festival “Canto Anch'Io - Evviva la Befana”, promosso dalla Pro loco e patrocinata dall'assessorato ai Servizi sociali del Comune di Ollolai e con la Collaborazione del Gruppo A.C.R..