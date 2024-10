Infine la musica protagonista al Teatro Civico con AlmaCanta & Band, Revive Tour di Zaira Zingone e Graziano Solinas con Lorenzo Sabbatini, Antonio Pitzoi, Gian Piero Carta e Andrea Lubino, a cura di Ryunyo e la Valigia della Felicità. 

Nella giornata di sabato migliaia di persone hanno partecipato agli appuntamenti nel centro storico. La mattina, in Largo San Francesco, “Les Estrenes – Dia dels Tres Reis” a cura di Plataforma de la Llengua in collaborazione con il cantautore Angel Maresca e il Gruppo Scout Alghero 2.

Sempre di mattina la Caccia alla Befana, una caccia al tesoro a cura del Centro Commerciale Naturale al centro storico, Ufficio Politiche Familiari e Associazione Alghenegra, mentre in Piazza Civica il Mamatita Festival con il laboratorio di Fantulin a cura dello Spazio T. Nel pomeriggio appuntamento con la discesa della Befana dalla Torre di Largo San Francesco e I Racconti di Mago Merlino in Piazza Pino Piras a cura della Nuova Piccola Compagnia in collaborazione con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari.

Ieri, invece, giornata dedicata al Mamatita Festival con Teste di Legno, il laboratorio di Fantulin in Piazza Sulis, e Juri The Cosmonaut con Giorgio Bertolotti a Lo Quarter. Sempre ieri ultimo appuntamento con Viaggio nella Preistoria, visita guidata e aperitivo nuragico, presso l'area archeologica di Palmavera a cura di SILT in collaborazione con l'azienda agrituristica Barbagia e l'archeologo Alberto Moravetti.