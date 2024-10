Quattro ettari di coltivazioni di girasole che hanno fatto letteralmente impazzire tantissimi curiosi che, negli ultimi giorni, si sono precipitati a Sardara, precisamente in località “Santa Maria Aquas”, per un selfie unico con questa pianta capace di orientare costantemente, foglie e fiori, in direzione del sole.

