Domani alle 9 manifestazione a Sorgono organizzata dal comitato civico dell'ospedale, dagli amministratori dei paesi della Barbagia-Mandrolisai, dai sindacati della sanità e dalle associazioni di volontariato.

Scendono in piazza - annunciano nei manifesti affissi sui muri di tutti i paesi, da Fonni a Desulo, da Meana a Ovodda, da Sorgono a Ortueri - per rivendicare «la salute come bene supremo dei cittadini» e dire no alla riorganizzazione della rete ospedaliera voluta dalla Regione che - sostengono - ridimensionerebbe l'ospedale San Camillo nei servizi ora offerti e nei posti letto.

In particolare, il pronto soccorso diventerebbe punto di primo intervento e il laboratorio analisi un punto prelievi. Una prospettiva contestata a gran voce da residenti e amministratori locali.