“Ufficio postale di Flumini, situazione attuale, non solo coda infinita, ma non c'è nemmeno il distributore di numeri che permetterebbe di aspettare per lo meno in macchina. Inoltre l'orario continuato, che permetterebbe di dilazionare l'afflusso degli utenti, non è stato reintrodotto. E, ciliegina sulla torta, davanti c'è un vero e proprio immondezzaio”.

Altro 'boomerang' di proteste, stavolta a Flumini di Quartu, dove la coda degli utenti in fila davanti all’ufficio postale della zona è quasi interminabile: anche stavolta, post con tanto di foto apparso sul gruppo Fb, “Quartu e dintorni, problemi e soluzioni”, per una situazione che di fatto crea non pochi disagi, soprattutto agli anziani.