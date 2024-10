Va al sindaco di Escloca (Cagliari), Eugenio Lai, e al suo partito Sinistra ecologia e Libertà, il record dei più giovani nel nuovo Consiglio regionale della Sardegna, che viene rinnovato per oltre due terzi: 38 su 60 (incluso il governatore Francesco Pigliaru) i neo eletti, con una percentuale di new entry, rispetto alla precedente legislatura, pari al 63%.

Solo quattro, invece, le donne: tre del centrosinistra e una del centrodestra.

Sono le prime curiosità che emergono scorrendo la lista dei 60 consiglieri regionali dell'Isola. Eugenio Lai, classe 1985 - compirà 29 anni il prossimo maggio - batte i suoi compagni di partito, Francesco Agus, ex coordinatore provinciale Sel di Cagliari, e Luca Pizzuto, attuale segretario regionale poco più "vecchi" (1983). Il quarto consigliere più giovane è sempre del centrosinistra: Giuseppe Meloni (Pd), sindaco di Loiri Porto San Paolo, che ha 34 anni.

Questi quattro saranno chiamati, durante la prima seduta dell'Assemblea che sarà presieduta dal consigliere più anziano di età, Mario Floris dell'Uds (classe 1937 e un passato da presidente della Regione e del Consiglio), ad esercitare le funzioni di segretario.

L'Ufficio di presidenza provvisorio così costituito (presidente e quattro segretari) rimarrà in carica sino all'elezione del presidente del Consiglio. Insieme al presidente Pigliaru sono 25 i consiglieri del centrosinistra che fanno il loro esordio nell'Assemblea legislativa sarda: dieci del Pd, tre di Sel, due del Partito dei Sardi, due dei Rossomori, due del Centro Democratico, due con la Sinistra Sarda, uno per Upc, Irs, Psi e Idv-Verdi.

Nel centrodestra, invece, i neo eletti sono 12 su 24, quattro con Forza Italia, tre per l'Udc, due per il Psd'Az, uno a testa per i Riformatori, la lista Movimento zona franca Randaccio e Fratelli d'Italia. Nell'Aula di via Roma, questa volta come consiglieri, ritornano anche sette assessori della Giunta Cappellacci uscente.

Solo quattro, infine, su 60 le donne elette in questa XV legislatura. Si tratta di Alessandra Zedda (Forza Italia, ex assessore al Bilancio della Giunta Cappellacci), l'unica al suo secondo mandato, Daniela Forma (Pd), Rossella Pinna (Pd) e Anna Maria Busia (Centro Democratico) alla loro prima esperienza nell'Assemblea regionale.