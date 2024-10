Non è facile trovare una regione che offra una proposta di eventi imperdibili così ricca e vasta come la Sardegna per un'indimenticabile ultima notte dell'anno. Anche quest'anno le amministrazioni comunali delle principali città dell'Isola hanno tenuto fede alle promesse soddisfando le aspettative di quanti desiderano vivere la notte di San Silvestro all'aperto, travolti dalla musica e sotto le sfavillanti luci degli spettacoli pirotecnici. Ecco allora tutti gli appuntamenti in programma per Capodanno in Sardegna.

Alghero si preparà a vivere la 24esima edizione del Cap d'Any in compagnia di Roy Paci ed Emis Killa. Il trombettista e il rapper coinvolgeranno le migliaia di giovani e meno giovani che affolleranno l'area del porto. Non solo: l'8 dicembre verrà inaugurato il Villaggio di Natale con la pista di pattinaggio sul ghiaccio nella Banchina Millelire. Enzo Favata si esibirà in concerto il 2 gennaio al Teatro Civico, Franca Masu terrà un doppio spettacolo a teatro il 5 gennaio.

A Sassari i Bertas e i Tazenda saranno protagonisti assoluti in piazza d'Italia in una serata aperta dallo show del cantante Enzo Mugoni.

Castelsardo si prepara a ospitare i Boomdabash, la formazione reggae pugliese farà ballare il pubblico prima del dj set di Alien Cut. Il 30 dicembre è in programma il concerto dei Tazenda.

Olbia, invece, ospiterà uno dei nomi più forti della musica italiana: Elisa. Il Molo Brin celebrerà l'arrivo del 2020 sulle note di Luce e Anche fragile.

Ad Arzachena il king del rap Marracash si alternerà sul palco con la dj francese Ema Stokholma.

Ad animare la nottata a San Teodoro saranno invece Le Vibrazioni. La serata sarà aperta dal dj Anthony d'Andrea direttamente da Radio 105.

A Nuoro si balla in piazza Vittorio Emanuele con i dj Provenzano e Prezioso e tanti altri ospiti. Un progetto innovativo e ambizioso che vuole regalare uno spazio nuovo ai giovani del territorio per trascorrere vicino a casa l'ultima notte dell'anno.

Il Capodanno di Oristano sarà caratterizzato dalla formula dello spettacolo diffuso con tre piazze coinvolte. Lo speaker radiofonico Matteo Bruni, il tributo a Zucchero dei "Grande Baboomba", quello agli Articolo 31 dei "Domani smetto" e la Band Ichnos saranno solo alcuni dei protagonisti.

Vinicio Capossela sarà il re della notte nel Capodanno di Cagliari. Da piazza Yenne, sede del concertone, la festa si diffonderà a tutto il capoluogo. In piazza San Giacomo si esibirà il gruppo Mambo Django e a seguire la band Foxi & Harry, mentre in piazza Santa Croce saliranno sul palco gli Smash Hits, poi sarà la volta del dj set Bettosun.

A Dolianova si esibirà Marco Carta per l'evento "Annu nou". Ad aprire la serata i Lapola, Cool Caddish, Veronica Perseo, Gianni Dettori e Sandro Murru.

Villasimius saluterà il nuovo anno con la Zona trap e lo spettacolo pirotecnico. Dopo la presentazione dell'artista Yana sarà la volta di una serie di dj.