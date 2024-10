Bitti e la sua miglior gioventù. Ecco il bellissimo post apparso sulla pagina Fb, “In Bitti: “È passato da poco mezzogiorno e le ruspe lavorano ancora per abbattere il muro di detriti su via Cavallotti. Lia Monni e Beatrice Sanna, due diciassettenni di Bitti che studiano a Nuoro, attraversano la piazza Giorgio Asproni e vicino al busto del deputato bittese srotolano due striscioni. I loro occhi vispi sorridono e con la forza di chi ha tutta la vita davanti si arrampicano per issare gli stendarti. Scritta rossa su telo bianco: #tutticonbitti e #bittinonsiarrende

Brave. Queste scritte raccontano appieno ciò che sta vivendo il nostro paese: in tanti ci stanno aiutando e noi bittesi non abbiamo alcuna intenzione di mollare”.

Quale più bell'augurio che arriva dai giovani, in questo caso, per dare forza a chi sta lottando ogni giorno per rialzarsi dal tremendo alluvione abbattutosi nel centro abitato.

(Immagine tratta da Facebook)